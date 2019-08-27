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السيسي يصل اليابان لترؤس مؤتمر تيكاد مع رئيس وزراء اليابان

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 08:41 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد عبد المنعم
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اليابان، حيث يتولى الرئاسة المشتركة مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا "التيكاد".

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المؤتمر يعقد في دورته السابعة بمدينة يوكوهاما اليابانية في الفترة من ٢٨ إلى ٣٠ أغسطس الجاري تحت الرئاسة المشتركة من جانب اليابان ومصر الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وبمشاركة رؤساء الدول الأفريقية، وعدد من المنظمات والمؤسسات الدولية في مقدمتها الأمم المتحدة والبنك الدولي.

وأضاف راضي أن المؤتمر يعد من أهم وابرز المحافل الدولية للتعاون التنموي بين الدول الأفريقية واليابان والمؤسسات الدولية.

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