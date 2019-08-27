ولا من شاف ولا من دري.. طريقة الإبلاغ السري عن قناة على يوتيوب

يرغب البعض أحيانا في الإبلاغ عن قناة ما على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" لانتهاكها شروط وإرشادات "يوتيوب".



ويتوقع البعض أن عملية الإبلاغ ليست مجهولة، وأن مالك القناة أو الفيديو الذي تريد حظره سيعرف الشخص الذي قام بذلك، لكن ذلك ليس صحيحا، فعملية الإبلاغ مجهولة الهوية تمامًا، لذا لا داعي للقلق بشأن الإبلاغ عن القناة التي تنتهك سياسات "يوتيوب".



وفيما يتعلق بذلك، يعرض موقع "بيزنيس إنسايدر" الأمريكي طريقة الإبلاغ عن قناة لشخص ما أو فيديو بشكل مجهول على موقع "يوتيوب".



ملاحظة: يمكنك اتباع نفس الخطوات سواء كنت تستخدم جهاز كمبيوتر أو تستخدم جهاز iPhone أو Android، وإليك كيفية القيام بذلك، وفقا لموقع "بيزنيس إنسايدر" الأمريكي.



1. انتقل إلى youtube.com وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك، إذا لزم الأمر.



2. انتقل إلى صفحة القناة التي تريد الإبلاغ عنها.



3. انقر فوق قسم "حول" About.



4. انقر على أيقونة العلم أسفل قسم الإحصائيات وحدد "الإبلاغ عن مستخدم" Report User.



ملاحظة: يمكنك أيضًا الإبلاغ عن صورة القناة أو صورة الملف الشخصي للمستخدم من القائمة المنسدلة هذه، ويمكنك حظر مقاطع فيديو معينة للتحكم في ما يشاهده أطفالك، أو يمكنك أيضًا حظر قنوات معينة لمنع هؤلاء المستخدمين من التعليق على مقاطع الفيديو الخاصة بك.