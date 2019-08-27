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أخبار البلد

الحكومة تنفي منح العاملين بالدولة إجازة رأس السنة الهجرية الأحد بدلا من السبت

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 01:22 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
محمود مطاوع
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن منح الحكومة العاملين بالجهاز الإداري للدولة إجازة رأس السنة الهجرية يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر2019، لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ليكون بديلًا ليوم السبت الموافق 31 أغسطس 2019.

وأكد مجلس الوزراء، أنه لا صحة لما تردد حول منح إجازة رأس السنة الهجرية يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2019 بدلًا من يوم السبت الموافق 31 أغسطس 2019، وأن يوم الأحد المقبل هو يوم عمل طبيعي يؤدي فيه جميع العاملين بالدولة عملهم كالمعتاد دون أي تغيير.

وناشد مجلس الوزراء، جميع المواطنين تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق.

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