ضبط تشكيل عصابي لسرقة المواطنين في شبرا الخيمة

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات متعلقات المواطنين من داخل السيارات بالطرق العامة بأسلوب المغافلة.



تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغ للعميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، أكدتها التحريات مفادها قيام "إبراهيم أ أ" 29 عاما، عاطل، و"أيمن ح ز" 34 عاما عاطل و"محمود ع ك" 29 عاما عاطل بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في ارتكاب وقائع سرقات متعلقات المواطنين من داخل السيارات بالطرق العامة بأسلوب المغافلة.



وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم محمد الشاذلي رئيس المباحث من ضبط المتهمين بأكمنة أعدت لذلك حال ترددهم على دائرة القسم وبحوزتهم سلاح ناري فرد خرطوش و10 طلقات من ذات العيار وسلاح أبيض "مطواة " ومبلغ 3000 جنيه و3 هواتف محمولة ماركات مختلفة.



وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للسلاحين الناري والأبيض والمبلغ المالي والهواتف المحمولة من متحصلات نشاطهم الإجرامي وبتطوير مناقشة المتهمين أقروا بارتكابهم وقائع أخرى.

