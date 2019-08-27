على غرار الشرقية.. مفتاح اتحاد الكرة للخروج من أزمة إلغاء الهبوط

تصدرت أزمة هبوط الداخلية والنجوم وبتروجت إلى دوري القسم الثاني الشارع المصري وأصبح الحديث عن مفتاح للخروج من الأزمة بأقل خسائر ممكنة وإعطاء الجميع حقه.



وإذا رجعنا بالذاكرة للسنة الماضية وبالتحديد لنادي الشرقية الذي حصل على حكم المحكمة الرياضية الدولية ببطلان هبوطه لدوري القسم الثالث واستمراره في الممتاز ب.



صدر قرار المحكمة الرياضية الدولية بعد مرور 6 مباريات في دوري الدرجة الثالثة حقق الشرقية الفوز في 4 وتعادل في مباراة وخسر في أخرى على الجانب الآخر لعب أبي صقل خاض 6 مواجهات وخسر 5 وتعادل في واحدة فقط.



ولم ينفذ اتحاد الكرة بقيادة هاني أبو ريدة القرار وظل الشرقية في دوري القسم الثالث ويلعب مبارياته بشكل طبيعي للغاية ولم يمس القسم الثاني بشيء من قريب أو بعيد بل لم يتم طرح الموضوع من الأساس داخل مجلس إدارة الاتحاد المصري.



وأصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضي حكما نهائيا بعدم هبوط أندية الداخلية وبتروجت والنجوم، واستمرارهم في دوري الموسم القادم بعد تلقيه شكوى رسمية خلال الأشهر الماضية.



وهبطت فرق الداخلية بتروجت والنجوم رسميًا إلى دورى القسم الثانى، بعدما استقرت فى قاع جدول مسابقة الدورى العام للموسم الماضى.



واحتل فريق بتروجت المركز الـ16 فى جدول المسابقة برصيد 35 نقطة، فيما احتل فريق الداخلية المركز الـ17 برصيد 27 نقطة، وفي المركز الأخير جاء فريق النجوم برصيد 26 نقطة.



وبالتالي فإن القرار غير ملزم لاتحاد الكرة ومن الممكن تجاهله تماما للحفاظ على شكل الدوري الممتاز في الموسم الجديد وعدم حدوث أزمة في القسم الثاني ومرور الفترة الحالية بشكل طبيعي وهادئ.