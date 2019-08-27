نادي سموحة يعلن توقف النشاط الرياضي

قرر مجلس ادارة نادي سموحة برئاسة فرج عامر إيقاف جميع الأنشطة الرياضية داخل مقر النادى الجمعة المقبل الموافق 30 أغسطس الجارى، وذلك نظرا لانعقاد الجمعية العمومية.



وأضاف النادي السكندري في بيانه أنه لا توجد اعتذارات لمن لم يتمكن من حضور الجمعية وذلك لعدم وجود غرامات طبقا للائحة النادى.



جدير بالذكر أن نادي سموحة السكندري يجري عمليات الاقتراع بالجمعية العمومية العادية يوم 30 أغسطس الجاري .