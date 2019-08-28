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رياضة

وليد هويدي: ميدو مدرب عالمي.. ونسعى للفوز على الزمالك والتتويج بـ كأس مصر.. فيديو

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 02:04 ص
وليد هويدي
وليد هويدي
محمد رشاد
شدد وليد هويدي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة على أن مباريات كأس مصر لا يمكن توقع نتيجتها وأن فريقه يسعى للفوز على الزمالك وتحقيق لقب كأس مصر خلال الموسم الحالي.

وقال وليد هويدي عبر برنامج اللعيب على قناة أم بي سي مصر: "مباريات الكأس لا تخضع لقوانين وقواعد، الفرق متساوية في المكسب، نمتاز بالاستقرار ولدينا دوافع قوية، ونريد تحقيق شيء لجمهورنا بالفيوم، والزمالك لديه دوافع بعد خسارته لبطولة الدوري ويريد أن يعوض جماهيره".

وتابع وليد هويدي : "نريد أن نسعد 4 ملايين مشجع فيومي، ونتمنى العودة للعب على استاد الفيوم مع بداية الدوري ، الاستاد سيكون جاهزا لاستقبال المباريات في شهر سبتمبر المقبل، ويعطي لنا قوة 50%، هدفنا التواجد في المربع الذهبي مع مدير فني مصري أوروبي أحمد حسام ميدو".

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