ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أغنية لما تقول يا عوم لـ أصالة ومصطفى حجاج تصل لـ 2.5 مليون مشاهدة.. فيديو

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 01:47 ص
صدى البلد
شروق إبراهيم
حققت أغنية "لما تقول يا عوم" للفنانة السورية أصالة نصري والفنان مصطفى حجاج 2.5 مليون مشاهدة بعد مرور أسبوعين على طرحها، وهي الأغنية الدعائية لفيلم ولاد رزق 2 .

أغنية لما تقول يا عوم، من كلمات مصطفى حسن وألحان بلال سرور وتوزيع جلال الحمداوي ومن انتاج شركة Nj Music Productions وتعد التعاون الثاني بين هاني محروس والموزع المغربي جلال الحمداوي بعد النجاح الذي حققته اغنية "خطوة" لمصطفي حجاج والتى حققت 60 مليون مشاهدة على اليوتيوب حتى الآن.

فيلم "ولاد رزق 2" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة، ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان.

من جهة أخرى يستعد مصطفى حجاج لطرح ثالث أغاني ألبومه الجديد "هتزهزه" وهي من كلمات مصطفى حسن وألحان بلال سرور وتوزيع اسامة عبدالهادي ومن المقرر طرح الأغنية خلال عدة أيام.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طرح بوستر ألبوم هتزهزه لـ مصطفى حجاج

آه يا حنان.. جديد مصطفى حجاج في صيف 2019

اه يا حنان تدخل قائمة الأعلى مشاهدة بـ نصف مليون على يوتيوب

هاني محروس يفجر مفاجأة غير متوقعة بين أصالة ومصطفى حجاج في ولاد رزق 2 .. صور

هاني محروس يفجر مفاجأة غير متوقعة بين أصالة ومصطفى حجاج

طرح أغنية لما تقول يا عوم لـ أصالة ومصطفى حجاج من ولاد رزق 2 عبر أنغامي

ترشيحاتنا

استنفار أمني في غزة بعد انفجارين .. وأنباء عن تفجير ثالث

ضياء السيد: هناك حاجز بيني وبين النادي الأهلي .. فيديو

دولة مسلمة تُجرم وصف المرأة عذراء في عقود الزواج

وهبت حياتي له ومتعتي الوحيدة.. حقيقة اعتزال إلهام شاهين للفن

فيديوجراف| بيكيني منة فضالي يشعل السوشيال ميديا

نادي سموحة يعلن توقف النشاط الرياضي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل صينية الرقاق بالدجاج.. 4 وصفات مختلفة أبرزها بالشاميل

شاهد .. محمد صلاح يشتبك مع أحد زملائه في مران ليفربول

أنيقة وجذابة.. 15 صورة تكشف أناقة إطلالات هيدى كرم فى عيد ميلادها