أغنية لما تقول يا عوم لـ أصالة ومصطفى حجاج تصل لـ 2.5 مليون مشاهدة.. فيديو

حققت أغنية "لما تقول يا عوم" للفنانة السورية أصالة نصري والفنان مصطفى حجاج 2.5 مليون مشاهدة بعد مرور أسبوعين على طرحها، وهي الأغنية الدعائية لفيلم ولاد رزق 2 .





أغنية لما تقول يا عوم، من كلمات مصطفى حسن وألحان بلال سرور وتوزيع جلال الحمداوي ومن انتاج شركة Nj Music Productions وتعد التعاون الثاني بين هاني محروس والموزع المغربي جلال الحمداوي بعد النجاح الذي حققته اغنية "خطوة" لمصطفي حجاج والتى حققت 60 مليون مشاهدة على اليوتيوب حتى الآن.





فيلم "ولاد رزق 2" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة، ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان.



