بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة أجرة ببني سويف

أصيب 5 أشخاص، الثلاثاء، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بين قريتى كوم أبو راضى وميدوم التابعتين لمركز الواسطى شمال بنى سويف.





وانتقلت سيارتين تابعتين لمرفق إسعاف بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين هم:





1- محمد شعبان محمد 35 سنة، سائق، ومقيم بمدينة الواسطى، مصابا بجروح متفرقة بالجسم.





2- أيمن محمد نادى 39 سنة، مقيم بمدينة الواسطى، فنى حاسب الى، مصابا بكدمات متفرقة بالجسم.





3- شحات عبد الحميد عبد الله 33 سنة، مقيم بمركز الواسطى مصابا باشتباه كسر بالضلوع.





4- هدى مصطفى محمد، 54 سنة ومقيمة بجزيرة المساعدة بمركز الواسطى مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر.





5- نسمة رمضان عبد الله 30 سنة، مقيمة بمركز ناصر، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم.





وجرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى الواسطى المركزى لتلقى العلاج اللازم.



