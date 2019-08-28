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بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة أجرة ببني سويف

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 02:37 ص
انقلاب سيارة أجرة
انقلاب سيارة أجرة ببني سويف
محمد عبد الحليم
أصيب 5 أشخاص، الثلاثاء، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بين قريتى كوم أبو راضى وميدوم التابعتين لمركز الواسطى شمال بنى سويف.

وانتقلت سيارتين تابعتين لمرفق إسعاف بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين هم:

1- محمد شعبان محمد 35 سنة، سائق، ومقيم بمدينة الواسطى، مصابا بجروح متفرقة بالجسم.

2- أيمن محمد نادى 39 سنة، مقيم بمدينة الواسطى، فنى حاسب الى، مصابا بكدمات متفرقة بالجسم.

3- شحات عبد الحميد عبد الله 33 سنة، مقيم بمركز الواسطى مصابا باشتباه كسر بالضلوع.

4- هدى مصطفى محمد، 54 سنة ومقيمة بجزيرة المساعدة بمركز الواسطى مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر.

5- نسمة رمضان عبد الله 30 سنة، مقيمة بمركز ناصر، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم.

وجرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى الواسطى المركزى لتلقى العلاج اللازم.

وحرر محضر بالواقعة.

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