اندلاع حريق .. إطلاق 30 صاروخا من غزة تجاه غلاف القطاع

أفاد إعلام إسرائيلي، بإطلاق 30 صاروخا من قطاع غزة تجاه غلاف القطاع واندلاع حريق، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” .

قال إعلام إسرائيلي:" الفصائل الفلسطينية تطلق رشقة نحو مستوطنات غلاف غزة هي الأكبر خلال الأشهر الأخيرة".

وفي سياق متصل:" قالت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، إن السبيل لإنهاء الحرب في قطاع غزة هو إلقاء حركة حماس أسلحتها وإعادة الأسرى الإسرائيليين.

ودعت حكومة الاحتلال الإسرائيلية المنظمات الدولية لإخلاء مناطق عمليات الجيش في قطاع غزة، مؤكدة أن هدفها هو تدمير حماس.