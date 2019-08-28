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رياضة

20 لاعباً في قائمة منتخب السودان لكرة القدم لـ تصفيات كأس العالم

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 02:04 ص
منتخب السودان لكرة
منتخب السودان لكرة القدم
أ ش أ
أعلن المدير الفني لمنتخب السودان لكرة القدم زدرافكو لوجاروشيتش، مساء الثلاثاء، قائمة المنتخب التي ستخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، والتي ستبدأ بمباراة مع منتخب تشاد في الدور التمهيدي من التصفيات، في 5 سبتمبر المقبل بانجمينا.

وضمت القائمة 20 لاعبا، هم: يونس الطيب، السمؤال ميرغني، أطهر الطاهر، عبد اللطيف بوي، أبو عاقلة عبد الله، نزار حامد، نصر الدين الشغيل، حسين الجريف، محمد موسى الضي، علي عبد الله أبو عشرين، أمير كمال، أحمد آدم، محمد الرشيد، رمضان عجب، أحمد التش، ياسر مزمل، صلاح عادل، مصطفى كرشوم، عزام عادل، معاذ عبد الرحيم.

ويبدأ منتخب السودان معسكرا مغلقا يوم السبت المقبل، تمهيدا للقاء تشاد في مباراة الذهاب، على أن تقام مباراة الإياب في الخرطوم في 10 سبتمبر.

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