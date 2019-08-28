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رياضة

منتخب مصر للكرة الطائرة يواجه بيلاروسيا اليوم في ربع نهائي المونديال

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 02:02 ص
بطولة العالم للكرة
بطولة العالم للكرة الطائرة تحت 19 عاما
أ ش أ
تجرى مباريات الدور ربع النهائي، من بطولة العالم للكرة الطائرة تحت 19 عاما، والمقامة حاليا في تونس، اليوم الأربعاء، أبرزها مواجهة منتخب مصر لنظيره بيلاروسيا.

بينما ستجرى مباريات الدور نصف النهائي يوم الخميس المقبل، وستجرى المباراة النهائية يوم الجمعة المقبل في قاعة رادس بالعاصمة التونسية.

وفاز المنتخب التونسي للكرة الطائرة للناشئين على نظيره جمهورية الدومينيكان بثلاثة أشواط نظيفة في المباراة التي أقيمت، مساء الثلاثاء .

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 25/27 و21/25 و24/26.

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