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انتزاع 5435 لغماً زرعتها ميليشيات الحوثي في اليمن خلال أغسطس

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 05:45 ص
ميليشيات الحوثي
ميليشيات الحوثي
أ ش أ
أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن (مسام)، عن انتزاع 5435 لغما كانت زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية خلال شهر أغسطس الجاري، في عدد من المحافظات والمناطق اليمنية المحررة.

وقال مدير عام المشروع، أسامة القصيبي، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الأربعاء، إن الفرق الميدانية نزعت خلال الأسبوع الماضي 2797 لغما وذخيرة غير منفجرة، ليصل بذلك مجموع ما تم نزعه منذ بداية الشهر 5435 تنوعت بين ألغام، ذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة.

وأكد مدير مشروع مسام، أن الفرق نزعت منذ انطلاق المشروع وحتى يوم 22 أغسطس الجاري 83748 تنوعت بين ألغام، ذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة.

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