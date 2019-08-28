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شاهد.. شريف رمزي برفقة زوجته ودنيا سمير غانم وهشام ماجد.. في تجمع فني

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 07:57 ص
شريف رمزي وزوجتة
شريف رمزي وزوجتة
مصطفى كرم
شارك الفنان شريف رمزي جمهوره بصورة جديدة لة مع زوجته الفنانة ريهام أيمن والفنان هشام ماجد وزجته ودنيا سمير غانم عبر خاصية "story " بإنستجرام.

وظهر الفنانون جميعا في الصورة أحد المطاعم وحلت الفنانة دنيا سمير غانم بإطلالة جذابة بالاحمر اما زوجة هشام ماجد فظهرت بـ توبّ ابيض وجيب قصيرة واعتمدت ريهام ايمن علي توب ابيض وجيب طويلة مع وضع ميكب خفيف علي وجهها. 

يذكر أن آخر أعمال شريف رمزى فى السينما فيلم "من ضهر راجل" عام 2015 تأليف محمد أمين راضى، وشارك فى بطولته آسر ياسين وياسمين رئيس ومحمود حميدة ووليد فواز وصبري وفواز ومحمد لطفى.

شاهد.. شريف رمزي برفقة زوجته ودنيا سمير غانم وهشام ماجد.. في تجمع فني

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