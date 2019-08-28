روما يقترب من ضم زميل صلاح

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن إقتراب نادي روما الإيطالي من ضم الكرواتي ديان لوفرين مدافع فريق نادي ليفربول الإنجليزي قبل إغلاق فترة القيد .



ووفقا لصحيفة كالتشو ميركاتو أن النادي استهدف ضم اللاعب وذلك بسبب عدم مشاركته المستمرة مع الفريق وجلوسه بديلا للكاميروني جويل ماتيب منذ الموسم الماضي.



ويسعى النادي الإيطالي لإنهاء الصفقة سريعا، قبل إغلاق باب الانتقالات في إيطاليا والمقرر له 2 سبتمبر المقبل.



ومن المنتظر أن يغادر جيانلوكا بيتراشي مدير نادي روما إلى ليفربول، من أجل حسم الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.



