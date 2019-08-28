فرج عامر: كلمة السيسى بقمة التيكاد تضع أفريقيا على خريطة العالم الاقتصادية

أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ان تنفيذ القضايا والمحاور التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته امام قمة التيكاد السابعة باليابان تضمن وضع القارة الافريقية على خريطة العالم الاقتصادية.



وطالب " عامر" فى بيان له أصدره اليوم من القمة والمجتمع الدولى وجميع دول القارة السمراء الإسراع فى تنفيذ المحاور الثلاثة التى تناولها الرئيس السيسى فى كلمته ومنها المحور الأول الخاص بتطوير البنية التحتية الأفريقية، من خلال تنفيذ المشروعات العابرة للحدود، لا سيما المشروعات المدرجة ضمن أولويات الاتحاد الأفريقي كمشروع ربط القاهرة بريًا بكيب تاون، ومشروع الربط الكهربائي بين الشمال والجنوب، وربط البحر المتوسط ببحيرة فكتوريا، ومشروعات السكك الحديدية والطرق، ومشروعات توليد الطاقة المتجددة.



وأضاف ان الرئيس السيسى منذ ان ترأس الاتحاد الافريقى وهو يسعى بكل جدية لتحقيق هذا المحور من خلال تبنى مصر للعديد من مشروعات البنية الأساسية والتحتية داخل الدول الافريقية وان الأوان ليساند المجتمع الدولى الجهود المصرية فى هذا الملف.



وأكد " عامر"، أهمية المحور الثانى الخاص بتفعيل كافة المراحل التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بما يساهم في تخفيض أسعار الكثير من السلع، ويزيد من تنافسية القارة الأفريقية على المستوى العالمي، ومن جاذبية الاستثمارات لتصنيع وتحديث اقتصاديات القارة.



وأشار إلى أن تنفيذ رؤية الرئيس السيسى بشأن هذا المحور المهم سيجعل من قارة أفريقيا واحدة من اهم المناطق الاقتصادية والتجارية والاستثمارية العالمية الواعدة .



وأكد المهندس محمد فرج عامر اهمية المحور الثالث الخاص بتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة التشغيل الكثيف لا سيما بالنسبة للشباب، الأمر الذي يتطلب حشد الاستثمارات الوطنية والدولية وجذب رؤوس الأموال وتوطين التكنولوجيا مشيرا الى ان الرئيس السيسى هو اول قائد يعطى اكبر اهتمام لملف الشباب على مستوى جميع دول القارة السمراء فمصر نجحت بكل كفاءة واقتدار فى تدريب ومشاركة الشباب الافريقى فى كافة المنتديات والمؤتمرات الشبابية داخل مصر.