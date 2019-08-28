أصلها مصرى.. هذه الأكلة تجتمع عليها موائد العالم.. فيديو

عرضت فضائية CNN عربى، تقريرا بعنوان "هذا الطبق البسيط تجتمع عليه موائد العالم".



وتضمن التقرير الحديث عن طبق الشكشوكة، وهي أكلة يحبها الكبار والصغار في مختلف أنحاء الدول العربية، ويسميها البعض "جظ مظ" أو "بيض طماط"، ويعتبرها الأتراك أكلة شعبية أيضًا ويسمونها "مينه مان".



وتختلف طريقة طهى الشكشوكة من بلد لآخر، إلا أنها تجتمع في مكونين أساسيين هما البيض والطماطم، وقد يضيف البعض لهما أنواعا من الخضار أو اللحم كل حسب ذوقه.



وعن أصل هذا الطبق، فهناك خلاف تاريخى كبير حوله، حيث يعتبرها البعض مصرية الأصل بينما ينسبها البعض للعثمانيين، ولكن أغلب الظن أنها تعود لبلاد المغرب العربى، حيث تعني كلمة "شكشك" طبق الخضار المطهو مع البيض.