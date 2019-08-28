جولة مفاجئة لـ أمين البحوث الإسلامية بمنطقة وعظ الشرقية

أجرى د. نظير محمد عياد أمين عام مجمع البحوث الاسلامية، جولة مفاجئة اليوم، لمنطقة وعظ الشرقية استطلع خلالها طبيعة العمل بالمنطقة والفعاليات التي يقوم الوعاظ بتنفيذها ، بالاتصال المباشر مع الناس بالتنسيق مع المؤسسات والقطاعات المختلفة بالمحافظة، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب _ شيخ الأزهر بمتابعة سير العمل بمناطق الوعظ ودعم دورها المجتمعي.



واطلع الأمين العام خلال جولته على خطط الوعاظ للانتشار الميداني بين الناس والمشاركة في الحملات التوعوية التي يطلقها المجمع أسبوعيا، مشددا على أهمية التنسيق مع كل المؤسسات والقطاعات في المحافظة لتيسير عملية التواصل مع الناس.



وشدد الأمين العام خلال لقاءه بمديري المنطقة والوعاظ، على أهمية اليقظة والحراك الدعوي اليومي والتوعية اليومية واستحضار الواقع في معالجة المشكلات المجتمعية المتجددة، والتركيز على احتياجات الناس واهتماماتهم.



كما طالب عياد ، مديري المنطقة بتقديم تقرير عن إنتاجهم اليومي والأسبوعي، مشيرا إلى أن محافظة الشرقية من المحافظات الكبيرة والتي تحتاج إلى جهود متواصلة ومكثفة.