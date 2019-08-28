بطل أوروبا يهزم الزمالك 32-28 في كأس العالم للأندية لكرة اليد.. فيديو

تأهل فريق كييل الألماني الي نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة اليد علي حساب الزمالك بنتيجة 32 /28، فى ربع نهائي كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقامة حاليا فى دولة السعودية.



وسيخوض الزمالك مباراته القادمة للعب على المراكز من الخامس إلى الثامن بعد الخسارة اليوم أمام بطل أوروبا.



وخسر الزمالك فى الشوط الاول بفارق 6 نقاط، بينما بدأ الشوط الثاني بماكينات تهديفية عن طريق احمد الأحمر ويحيي الدرع ونجحوا فى تقليص الفارق الي 4 نقاط.



وتأهل الزمالك رسميا لكأس العالم بعد فوزه علي نظيره التقليدي الأهلي علي لقب السوبر الأفريقي بنتيجة 35/38 التي جمعت الفريقين بدولة المغرب.



وتشارك 10 أندية في النسخة الـ 13 لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد التي حصلت السعودية على حق استضافتها بداية من العام الجاري وحتى عام 2022.



ويعد الزمالك أكثر الأندية المصرية ظهورا فى كأس العالم للأندية حيث شارك فيها 3 مرات قبل النسخة الحالية المقامة فى المملكة العربية السعودية.



وحقق فريق الزمالك الميدالية البرونزية في مونديال الأندية بعد التغلب على السد اللبناني وذلك في النسخة الرابعة التي أقيمت عام 2010 وتوج بلقبها فريق ريال سوسيداد الإسباني بعد الفوز على السد القطري في النهائي.



وحصل على المركز الرابع مرتين في 2011 و2012.



وتضم قائمة الزمالك: "أحمد الأحمر- محمد رمضان "هتلر"- محمد علي- محمود خليل "فلفل"- هشام السبكي – كريم أيمن- احمد مؤمن "دودو"- يحيي الدرع- علي هشام- مصطفي خليل- أكرم يسرى- محمد عبدالرحمن"بودى"- حازم ممدوح- حسن قداح- احمد حسام- محمد علاء "لوكا"- مصطفي دونجل- وسام نوار- هشام شديد".