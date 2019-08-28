ضبط 692 مخالفة في حملة مرورية بالبحر الأحمر

شنت إدارة مرور البحر الأحمر، حملة مرورية لضبط المخالفات، شملت جميع مدن المحافظة، خاصةً على الطرق السريعة والرئيسية.



وبحسب بيان أمني، اليوم الأربعاء، أسفرت الحملة التي أشرف عليها اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، وقادها العميد محمد صلاح، مدير إدارة المرور، والعقيد سامح محيى الدين، رئيس المباحث، عن ضبط 692 مخالفة مرورية متنوعة، تم التصالح في 93 مخالفة بدفع الغرامات الفورية، كما تم ضبط 15 مخالفة بدون رخصة قيادة، 9 مخالفات بدون تسير، و 208 حالات انتظار خاطئ، و5 مواقف عشوائية، و235مخالفة متنوعة، و11 دراجة بخارية مخالفة، و112 حالة تجاوز السرعة، ودراجة بخارية بدون لوحات، وأخرى بدون ترخيص.