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ديني

شباب يستأجرون ملعب كرة القدم والخاسر يتحمل إيجار الملعب .. حكم الشرع.. فيديو

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 06:38 م
حكم تأجير ملعب كرة
حكم تأجير ملعب كرة القدم
محمود ضاحي
ورد سؤال للشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول "شباب يقومون بـ استئجار ملعب لكرة القدم والفريق الخاسر هو من يتحمل إيجار الملعب، فما الحكم في ذلك؟".

أجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن هذا التصرف شاع بين كثير من الشباب وهو قمار وميسر محرم ، والحل يشترك الفريقان معًا فى دفع إيجار الملعب.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن هذا الفعل يشبه ما يفعله بعض الأشخاص فى المقاهى من لعب للطاولة أو الشطرنج، والخاسر يدفع ثمن المشروبات، وهذا أيضًا حرام.

وتابع: "لا ينبغي أن نخرج بالأغراض التى وضعت للتسلية أو للتريض عن هذا الإطار إلى ما حرم الله تعالى".

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