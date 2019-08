بكلمات مؤثرة.. سلاف فواخرجي تنشر صورة نادرة مع والدتها الراحلة

View this post on Instagram

الحكي اللي بقلبي كتير مو قادرة قوله ، ولا كيف ابدا ولا من وين ... ولا كيف رتب اللحظات اللي عشناها سوا ... فقدت المنى وفقدت النهى وفقدت ابتسامتي وروحي وبعدها بكم يوم فقدتك ، وفقدت وفقدت .... وكيف من بعدكم بدها تترتب الكلمات وتترتب المشاعر ... رجعوني للحظات يللي كنت فيها بالصور معكم ... رجعوني لأي لحظة بتريدوها ، المهم ارجعوا ... بلكي بتختفي الخنقة ، وبتترتب الاشيا ... وبيصير وسع ل كمان ذكريات ول كمان صور ...ولكتير دفا و أمان ... خالتي عفاف ورفيقتي ... ومرت سنة ... السلام لروحك يا حبيبتي ... #سلاف_فواخرجي