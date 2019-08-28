بكلمات مؤثرة.. سلاف فواخرجي تنشر صورة نادرة مع والدتها الراحلة

نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، صورة نادرة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيها مع والدتها الراحلة، لتتذكرها بها، وتنعاها بكلمات مؤثرة.وكتبت سلاف فواخرجي، في تعليقها على الصورة: «الحكي اللي بقلبي كتير مو قادرة قوله ، ولا كيف ابدا ولا من وين ... ولا كيف رتب اللحظات اللي عشناها سوا .. فقدت المنى وفقدت النهى وفقدت ابتسامتي وروحي وبعدها بكم يوم فقدتك، وفقدت وفقدت».وتابعت، قائلة: «كيف من بعدكم بدها تترتب الكلمات وتترتب المشاعر ... رجعوني للحظات يللي كنت فيها بالصور معكم ... رجعوني لأي لحظة بتريدوها ، المهم ارجعوا ... بلكي بتختفي الخنقة ، وبتترتب الاشيا ... وبيصير وسع ل كمان ذكريات ول كمان صور ...ولكتير دفا و أمان ... خالتي عفاف ورفيقتي ... ومرت سنة ... السلام لروحك يا حبيبتي».وعلى جانب آخر، تنتظر سلاف فواخرجي عرض مسلسلها «خط ساخن» الذي تم تأجيل عرضه لعدة مرات، وتم الإنتهاء من تصويره.العمل بطولة سلاف فواخرجى وحسين فهمى ونضال الشافعى وصلاح عبد الله وتأليف فوزية حسين وإنتاج أحمد الجابري ومن إخراج حسنى صالح.تدور أحداث المسلسل حول عدد من القضايا الاجتماعية التي طرأت على المجتمع المصري في الآونة الأخيرة، ومنها تزايد حالات الانتحار، حيث تقوم الممرضة (عالية) بالاهتمام بحالات المرضى الذين يفكرون في الانتحار، لكن ذلك يجعلها تتورط في جريمة قتل.