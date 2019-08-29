بـ ترتر و مكشوف الكتفين.. هند صبرى تخطف الأنظار فى مهرجان فينسيا

نشرت هند صبرى الفنانة التونسية stories جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، وذلك خلال مشاركتها فى فعاليات الدورة الـ 76 لمهرجان فينسيا السينمائى.





أطلت هند صبرى فى الصور بإطلالة راقية، وارتدت فستانًا طويلًا ذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بحبات الترتر اللامعة التى مواكبة لأحداث صيحات الموضة.





وانتعلت هند صبرى حذاء أسود ذا كعب عالٍ، وارتدت كلاتش أبيض لامعًا، فيما أكملت الفنانة التونسية إطلالتها بأقراط متوسطة الحجم و بعض المجوهرات البسيطة.





وبدت هند صبرى بتسريحة شعر بسيطة، ووضعت مكياج جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.