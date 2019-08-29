الجناينى يكلف العطار وجمال محمد على بحضور اجتماعات الاتحاد العربى

قررت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى تكليف الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس الاتحاد ووليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي بحضور اجتماعات الاتحاد العربي لكرة القدم المقرر إقامتها في جدة بالمملكة العربية السعودية يوم 16 سبتمبر المقبل.





كما قررت اللجنة المؤقتة تكوين لجنة للانضباط برئاسة أحد رجال القانون لضمان النزاهة والشفافية وتطبيق العدالة على الجميع وعودة الانضباط للملاعب المصرية.





وأعلنت اللجنة عقب الاجتماع الذى انعقد مساء أمس، الأربعاء، الاستعانة بالدكتور صفوت النحاس الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لعمل هيكلة إدارية كاملة للإتحاد وفروعه.





يذكر أن اجتماع اللجنة المؤقتة انعقد فى حضور محمد فضل نجم النادى الأهلى السابق وعضو اللجنة وغياب الدكتور جمال محمد على نظرا لوفاة والده.