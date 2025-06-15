رئيس الوزراء: الدولة اتخذت خطوات جادة لضبط الإنفاق العام على المشروعات القومية

أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة اتخذت خطوات جادة لضبط الإنفاق العام على المشروعات القومية.

وقال مدبولي، خلال فعاليات مؤتمر التمويل الإنمائي لتمكين القطاع الخاص، إنه تمت زيادة الاستثمارات الخاصة لتتجاوز نسبتها 50%، موضحا أن القطاع الخاص يسهم بنسبة 30% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي إطار متابعة الاستعدادات الجارية بشأن خطة مواجهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الكهرباء خلال موسم الصيف، زف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بشرى للمصريين بشأن تخفيف الأحمال خلال صيف 2025.

وتعمل الدولة جاهدة في إطار المتابعة المستمرة لتأمين التغذية الكهربائية وضمان استقرارها خلال أشهر الصيف، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإيجاد حلول حاسمة لمسألة تخفيف أحمال الكهرباء، مع وقفها خلال فصل الصيف تخفيفاً عن المواطنين.

وقال مدبولي إن الحكومة ملتزمة بتعهداتها بإنه لا تخفيف للأحمال في فصل الصيف، موضحا أنه تم وضع خطة ليكون لدى مصر 3 سفن تغييز هذا العام لاستيعاب الزيادة في الكهرباء وتحسين قدرات محطات الكهرباء، وحاليا على أرض مصر يوجد 3 سفن للتغيير.