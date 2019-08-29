اتحاد الكرة: إلغاء دورة الترضية بالمظاليم وتعيين احمد عبد الله مشرفا على المنتخب الأولمبى

قررت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني إلغاء دورة الترضية لأندية القسمين الثاني والثالث لعدم توافقها مع النظام الذي انتهت عليه المسابقة في موسم 18 - 2019.





كما أعلنت اللجنة المؤقتة فى اجتماعها الذى انعقد مساء أمس الأربعاء عن تشكيل لجنة للتفتيش على الاستادات والملاعب ومتابعة حالتها برئاسة الدكتور أحمد عبد الله عضو مجلس الإدارة.





وقررت اللجنة الخماسية المؤقتة أيضا تكليف الدكتور أحمد عبد الله عضو اللجنة بالإشراف على المنتخب الأولمبي كما أعلنت أنه جاري استكمال تشكيل باقي لجان الاتحاد للموسم الجديد وسيعلن عنها تباعا.



