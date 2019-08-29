مبادرة مفتش جديد في دمياط لتوحيد مفاهيم وإجراءات السلامة في أماكن العمل

قالت وزارة القوي العاملة ، إن مبادرة "مفتش جديد" هو نظام جديد اتخذته الوزارة عند انتهاء التوجيه الفني والخروج بملاحظات داخل عمليات التفتيش الميداني للسلامة والصحة المهنية تأمين بيئة العمل، ليتم مناقشة هذه الملاحظات أمام جميع المفتشين لزيادة الخبرات بالتلاحم بين جميع المفتشين ليتم والمتابعة للتأكد من استيعاب الجميع لما تم مناقشته من ملاحظات وإحكام الالتزام بالقانون.





وأكدت أهمية السلامة والصحة المهنية والدور الذي تلعبه من أجل توفير بيئة عمل لائقة وصحية وآمنة، خالية من المخاطر والأمراض المهنية، والوقاية من الحوادث والأمراض المهنية وتقليل عدد الوفيات والإصابات المرتبطة بالعمل، مشيرا إلى أن رسالة الوزارة القوى العاملة في هذا المجال تهدف إلى رعاية وحماية القوى العاملة وتأمين بيئة العمل، وتحقيق شروط العمل العادلة وظروفه الملائمة.





وعقدت وزارة القوى العاملة اجتماعا جديدًا برئاسة أيمن ربيع وكيل الوزارة للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل لموجهي ومديري ومفتشي مكاتب السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة بدمياط، لشرح مبادرة "مفتش جديد" ومناقشة جميع الموضوعات التى تخص التفتيش والمعوقات التي تواجهه في العمل، بهدف رفع الوعي بين مفتشي السلامة والصحة المهنية بأحكام القانون ونشر استخدام قوائم المراجعة بين المفتشين.





كما تم مناقشة ما ظهر من ملاحظات وفي أثناء التوجيه الفني من موجهي الإدارات العامة بقطاع السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، وأساليب المراجعة للعمل على تجنب هذه الملاحظات في المستقبل.





وأضاف وكيل الوزارة أنه تم خلال الاجتماع شرح مبادرة "مفتش جديد" وكيفية تنفيذها خلال الفترات القادمة، فضلا عن طرق التفتيش الجديدة التي سوف يتم اتباعها، ومناقشة جميع المعوقات التي تواجه المفتشين في التفتيش والرد على جميع الاستفسارات، لتوحيد المفاهيم والاجراءات بين الجميع.

حضر الاجتماع الكيميائي حامد رجب مدير مديرية القوى العاملة دمياط ، والكيمائية سهير نصر مدير عام إدارة الدين بيئة العمل، والمهندس محمد منتصر مدير عام إدارة السلامة والصحة بالوزارة، والمهندسة هالة مدير ادارة السلامة والصحة المهنية بدمياط.