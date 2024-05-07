الشعب الجمهوري بالشرقية يكرم النماذج المتميزة في صناعة وزراعة البردي

نظمت أمانة شباب حزب الشعب الجمهوري بالشرقية بإشراف الكابتن أحمد عبد الدايم أمين المحافظة زيارة ميدانية لقرية القراموص التابعة لمركز أبو كبير والتي تعد أشهر القري التي تقوم بزراعة و صناعة ورق البردي، بحضور الدكتور محمود الشوادفي امين الشباب وعاطف منصور أمين مساعد الأمانة.

تضمنت الزيارة مرافقة عدد من المزارعين والمصنعين للبردي من أهل القرية، والذين قاموا بتقديم شرح كامل عن نبات البردي وزراعته مروراً بمراحل تقطيعه و تجهيزه لتحويله الي أوراق وصولا إلى مراحل الرسم والتلوين.

وعلي هامش الزيارة قام وفد حزب الشعب الجمهوري بتكريم عدد من كبار المزارعين و المصنعين للبردي لدورهم البارز في الحفاظ علي هذا التراث الفريد خلال جلسة تم الاستماع فيها للمعوقات و التحديات التي تقابلهم و التي كانت أهمها ضعف التسويق و حركة البيع.

من جانبه تقدم الدكتور عبد اللطيف دسوقي امين تنظيم المحافظة بالشكر إلى أهالي القرية علي استمرارهم في هذه الصناعة الفريدة رغم الصعوبات اللي تقابلهم، قائلا حزب الشعب الجمهوري لن يترككم أبدآ وسيظل مسانداً لهذه الصناعة ووعدهم بتقديم كل المستطاع لرفعة صناعة وزراعة الورق البردي.

وأشار إبراهيم عساكر، أمين الجزب بمركز ومدينة ابو كبير، إلى ضرورة الاهتمام بهذه الصناعة الفريدة والتي تعتبر هذة القرية هي الوحيدة في ذراعة البردي ووعد بتقديم كامل العون لأهالي القرية وشكر أمانة شباب المحافظة علي تنظيمهم الرائع.

فيما أعلن الدكتور محمود الشوادفي أمين شباب المحافظة عن إعداد وتنظيم عدد من دورات التدريب علي التسويق الإلكتروني لشباب وفتيات القرية تحت رعاية حزب الشعب الجمهوري لفتح أسواق جديده و زيادة حركات البيع.

من جانبه رحب "عاطف منصور" أمين مساعد شباب المحافظة بالحضور وبقيادات الحزب بالمحافظة وقدم الشكر لأهالي القرية علي حفاوة الأستقبال، وشكر كل المزارعين والمصنعيين للبردي، ودعي النماذج المتميزة في هذة الصناعة لتكريم من قيادات الحزب.

جدير بالذكر أن الوفد ضم كلا من: الدكتور عبد اللطيف دسوقي امين تنظيم المحافظة وابراهيم عساكر امين مركز ابو كبير، والمهندسة عبير جادو امين العلاقات العامة، والدكتورة شيماء امينة المرأة، والدكتور محمد النادي أمين مساعد الشباب، وأحمد سالم امين شباب أبو كبير، وعدد من شباب هيئة مكتب امانة شباب المحافظة، وعدد من هئية مكتب ابو كبير.

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