قبل ساعات من الإعلان.. تعرف على الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

يترقب عشاق الكرة العالمية، حفل جوائز الأفضل في أوروبا، والذي سيقام اليوم الخميس في السادسة مساء، على هامش حفل قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال، بإمارة موناكو الفرنسية.



وكانت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أكدت أن بعض التسريبات من داخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" كشفت عن فوز ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة بجائزة الأفضل في أوروبا برصيد 252 نقطة، وحل الهولندي فيرجيل فان دايك بـ 224 نقطة، وجاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز الثالث برصيد 181 نقطة.



وفاز ميسي الموسم الماضي بجائزة هداف الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا برصيد 36 هدفا، وقاد برشلونة للتتويج بالدوري الإسباني، وساهم في حصد الأرجنتين برونزية كوبا أمريكا.



يذكر أن الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد الإسباني توج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا الموسم الماضي، وحل البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي في المركز الثاني، بينما جاء النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي في المركز الثالث.