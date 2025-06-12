«صباح الخير يا مصر» يُحيي ذكرى رحيل فيلسوف الكوميديا محمد عوض

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" في حلقته الصباحية اليوم، ذكرى رحيل الفنان الكبير محمد عوض، أحد رموز الكوميديا المصرية، والذي ترك بصمة لا تُنسى في المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون على مدار أكثر من أربعة عقود من العطاء الفني.

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وسلط البرنامج الضوء على أبرز محطات مشوار عوض، بدايةً من ظهوره المبكر في المرحلة الثانوية وتشجيع أستاذ الفلسفة له، مرورا بانضمامه لفريق التمثيل بكلية الآداب، ثم تخرجه في المعهد العالي للفنون المسرحية، وصولاً إلى انطلاقته الفنية الكبيرة مع فرقة نجيب الريحاني، ثم فرقة "ساعة لقلبك"، حيث بدأ في رسم ملامح مدرسته الكوميدية الخاصة.

ومن أبرز أعماله، مثل مسرحيات "نمرة اتنين يكسب"، و"مراتي تقريبا", وأفلام "إخواته البنات", و"الشياطين في إجازة", بالإضافة إلى أعماله التلفزيونية والدرامية مثل "الطاووس", و"ناس ولاد ناس".

محمد عوض لم يكن مجرد فنان، بل فيلسوف في الكوميديا، نجح في تأسيس أسلوب فني فريد، جمع بين خفة الظل والرسالة الاجتماعية، وكان له دور كبير في إدخال البهجة إلى قلوب الجماهير في مصر والعالم العربي.

كما تطرق البرنامج إلى أبرز التكريمات التي حصل عليها خلال مسيرته، من بينها تكريمه في مهرجان المسرح القومي عام 2015، عن مجمل أعماله.