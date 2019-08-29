14 ميدالية.. اسكواش الأهلي يحقق نتائج مميزة في بطولة بلاك بول

حقق فريق اسكواش النادي الأهلي ١٤ ميدالية في بطولة "بلاك بول" التي أقيمت في التجمع الخامس في الفترة من ٢٢ وحتى ٢٨ أغسطس الحالي.



وشارك النادي الأهلي بـ ٦٠ لاعبا ولاعبة من أصل ١٣٣١ لاعبا ولاعبة من ٣٠ هيئة رياضية.



وحقق أحمد حسني المركز الثالث وكريم عبد الجواد المركز الرابع في منافسات الرجال.



وفي السيدات حصلت ندى إيهاب حافظ على المركز الثاني بينما حصلت دينا فريد على المركز الثالث.



وعلى مستوى منافسات الناشئين فاز يوسف تامر بالمركز الثالث تحت ١٧ سنة، وفي منافسات تحت ١٥ سنة حقق عبدالله عمرو المركز الأول وأمينة عرفي نفس المركز بينما حصلت هنا هشام على المركز الرابع.



وحصل الأهلي على ٤ مراكز في منافسات تحت ١٣ سنة حيث فازت أمينة عرفي بالمركز الأول ويوسف هشام بالمركز الثاني وحمدي ايهاب وفريدة وليد على المركز الثالث.



وفي منافسات تحت ١١ سنة حصل كل من علي رحمة وأيسل أحمد رجب على المركز الثاني.

