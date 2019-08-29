لا تشرب الدواء.. صحة البرلمان تكشف سر التفتيش عن البريجابلين بالصيدليات

أكد مجدي المرشدي عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن مادة "البريجبالين " من المواد الخطيرة التي بها مجموعة كبيرة من الآثار الجانبية، إضافة إلى كونها من المواد المخدرة التي تذهب العقل وتحول من يتناولها إلى شخص لا يستطيع السيطرة على نفسه.
وأضاف "المرشدي" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن وزارة الصحة تأكدت من أضرار هذه المادة مما دفعها إلى التحرك لإطلاق قرار لإدراج مادة "البريجبالين" بجدول المخدرات لتصبح من غير القانوني تداول جميع المستحضرات الدوائية التي تحتوي على تلك المادة بدون روشتة من الطبيب المعالج.
وأوضح عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان أن هذا التفتيش الذي تقوم به الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة يعتبر بمثابة تحذير لتداول وشراء الأدوية التي تشمل مادة "البريجبالين" كما أنها تحذير ورفع شعار" لا تشرب الدواء" مما له من أضرار تهدد الصحة العامة للمواطن.
كانت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، قد بدأت التحرك لتنفيذ قرار وزارة الصحة بإدراج مادة "البريجبالين"، بجدول المخدرات ليصبح من غير القانوني تداول جميع المستحضرات الدوائية التي تحتوي على تلك المادة، قامت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والسكان بإرسال خطاب إلى وكلاء وزارة الصحة بالمحافظات، بضرورة التفتيش على شركات التوزيع وحصر الكميات الموجودة من مادة "البريجبالين"، على أن يتم إعادة تسليمها إلى المصنع وإلزامهم برجوع جميع المستحضرات من المادة للشركات، وذلك لإعادة توزيعها من تسليمها إلى المصنع وإلزامهم برجوع جميع المستحضرات من المادة للشركات، وذلك لإعادة توزيعها من خلال الشركة المصرية لتجارة الأدوية.
كما وجهت الإدارة بالتفتيش على جميع مخازن التوزيع وتحريز الكميات من المستحضرات التي تحتوي على مادة "البريجبالين"، وإلزام مخازن التوزيع بإرجاع الكميات إلى الشركات المنتجة مع وجود ما يفيد باستلام الشركات المنتجة لهذه المستحضرات.
وأضاف "المرشدي" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن وزارة الصحة تأكدت من أضرار هذه المادة مما دفعها إلى التحرك لإطلاق قرار لإدراج مادة "البريجبالين" بجدول المخدرات لتصبح من غير القانوني تداول جميع المستحضرات الدوائية التي تحتوي على تلك المادة بدون روشتة من الطبيب المعالج.
وأوضح عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان أن هذا التفتيش الذي تقوم به الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة يعتبر بمثابة تحذير لتداول وشراء الأدوية التي تشمل مادة "البريجبالين" كما أنها تحذير ورفع شعار" لا تشرب الدواء" مما له من أضرار تهدد الصحة العامة للمواطن.
كانت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، قد بدأت التحرك لتنفيذ قرار وزارة الصحة بإدراج مادة "البريجبالين"، بجدول المخدرات ليصبح من غير القانوني تداول جميع المستحضرات الدوائية التي تحتوي على تلك المادة، قامت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والسكان بإرسال خطاب إلى وكلاء وزارة الصحة بالمحافظات، بضرورة التفتيش على شركات التوزيع وحصر الكميات الموجودة من مادة "البريجبالين"، على أن يتم إعادة تسليمها إلى المصنع وإلزامهم برجوع جميع المستحضرات من المادة للشركات، وذلك لإعادة توزيعها من تسليمها إلى المصنع وإلزامهم برجوع جميع المستحضرات من المادة للشركات، وذلك لإعادة توزيعها من خلال الشركة المصرية لتجارة الأدوية.
كما وجهت الإدارة بالتفتيش على جميع مخازن التوزيع وتحريز الكميات من المستحضرات التي تحتوي على مادة "البريجبالين"، وإلزام مخازن التوزيع بإرجاع الكميات إلى الشركات المنتجة مع وجود ما يفيد باستلام الشركات المنتجة لهذه المستحضرات.