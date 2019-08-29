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بعد إدراجه بـ جدول المخدرات.. الصحة تطالب المحافظات بتحريز هذا الدواء.. مستند

الخميس 29/أغسطس/2019 - 02:30 م
الأدوية المدرجة في
الأدوية المدرجة في الجدول
عبدالصمد ماهر
في أول تحرك رسمي لها لتنفيذ قرار الوزارة بإدراج مادة "البريجبالين" في جدول المخدرات، ليصبح من غير القانوني تداول جميع المستحضرات الدوائية التي تحتوي على تلك المادة، قامت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والسكان بإرسال خطاب إلى وكلاء وزارة الصحة بالمحافظات، بضرورة التفتيش على شركات التوزيع وحصر الكميات الموجودة من مادة "البريجبالين"، على أن يتم إعادة تسليمها إلى المصنع وإلزامهم برجوع جميع المستحضرات من المادة للشركات، وذلك لإعادة توزيعها من خلال الشركة المصرية لتجارة الأدوية.

كما وجهت الإدارة بالتفتيش على جميع مخازن التوزيع وتحريز الكميات من المستحضرات التي تحتوي على مادة "البريجبالين"، وإلزام مخازن التوزيع بإرجاع الكميات إلى الشركات المنتجة مع وجود ما يفيد باستلام الشركات المنتجة لهذه المستحضرات.

يأتي ذلك بعد دخول القرار حيز التنفيذ بنشره في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 191 بتاريخ 28 أغسطس الجاري، وبدء العمل به من اليوم، الخميس.

وشدد الخطاب على التفتيش على جميع الصيدليات وعمل حصر بالمستحضرات التي تحتوي على مادة "البريجبالين" والتأكد من الالتزام بقيد الكميات المتواجدة، والالتزام بقواعد صرف الجدول الأول طبقا لقرار وزير الصحة بتنظيم تداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية.
بعد إدراجه بـ جدول المخدرات.. الصحة تطالب المحافظات بتحريز هذا الدواء.. مستند

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