شباب اليد بالأهلي يتعادل مع الطيران في الدوري

تعادل فريق الشباب (مواليد ٢٠٠٠) لكرة اليد بالنادي الأهلي مع نظيره، فريق الطيران، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم، الخميس، في الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري.



وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة. وجاءت قوية من جانب الفريقين، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة ١٦-١٠، واستمر الأداء القوي من جانب الفريقين قبل أن ينتهي اللقاء بالتعادل بنتيجة ٢٥-٢٥.



