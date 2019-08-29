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أخبار العالم

فشل إطلاق قمر صناعي إيراني بسبب مشكلات فنية

الخميس 29/أغسطس/2019 - 11:13 م
صدى البلد
رويترز
قال مسئول إيراني إن صاروخا إيرانيا انفجر على منصة الإطلاق في مركز الإمام الخميني الفضائي في شمال إيران قبل إطلاقه اليوم الخميس.

وكان من المقرر إطلاق الصاروخ رغم التحذيرات الأمريكية لإيران لتجنب مثل هذه الأنشطة.

وقال المسئول الإيراني لرويترز بعدما طلب عدم نشر اسمه "كان بسبب بعض المشكلات الفنية وانفجر لكن علماءنا الشبان يعملون على إصلاح المشكلة" ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.

وتخشى الولايات المتحدة أن تستخدم إيران التكنولوجيا البالستية بعيدة المدى، المستخدمة في وضع الأقمار الصناعية في المدار، في إطلاق رؤوس حربية نووية.

وتنفي طهران اتهام الولايات المتحدة بأن هذا النشاط غطاء لتطوير صواريخ باليستية.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي نشرتها شركة بلانيت لابز عمودا من الدخان الأسود يتصاعد فوق منصة الإطلاق.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي إن محاولة إيرانية لإطلاق قمر صناعي فشلت في يناير.

وكان جهرمي قال إن إيران ستطلق ثلاثة أقمار صناعية في المدار بحلول مارس رغم الضغط الأمريكي لكبح برنامجها للصواريخ الباليستية.

وفي منتصف أغسطس، قال إن إيران تستعد لإطلاق قمر صناعي للاتصالات محلي الصنع.

وأطلقت إيران أول أقمارها الصناعية (أمل) في 2009 وأطلقت أيضا قمرها (رصد) في المدار في يونيو 2011.

وقالت إيران في 2012 إنها وضعت قمرها الصناعي الثالث محلي الصنع (وعد) في المدار بنجاح.

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