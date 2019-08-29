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الشعب التركى يستغيث من الغلاء.. زيادة أسعار السلع الغذائية 50 %

الخميس 29/أغسطس/2019 - 11:35 م
صدى البلد
عرفة البنداري
تشهد الاسواق التركية ارتفاعا جنونيا في الاسعار وهو ما ادى الى حالة غليان من جانب الشعب التركى ، وقالت صحيفة زمان التركية إن الزيارة السنوية في اسعار السلع الغذائية بالأسواق التركية التي تشكل ثلث نفقات 20 في المئة من أفقر فئات المجتمع، تجاوزت نسبة 50%.
وأشارت إلى أنه خلال شهر أغسطس الجاري ارتفعت أسعار السلع الغذائية بنحو 1.54 في المئة مقارنة بالشهر السابق وارتفعت نسبة الزيادة خلال 8 أشهر إلى 30.1 %، في حين ارتفعت نسبة الزيادة السنوية الأخيرة إلى 54.4 %.

وأوضحت الصحيفة التركية أنه بمقارنة الأسعار بالأشهر الستة الأولى من العام الماضي ارتفعت الألبان ومنتجاتها بنسبة تتراوح بين 25 و30 %، فيما ارتفع سعر الحليب والزبادي بنحو 30%، وارتفع الجبن الأبيض بنحو 25 %، والجبن الكاشار بنحو 26 %.
ويعاني الاقتصاد التركي خلال الفترة الماضية من تضخم كبير في ظل تراجع لقيمة الليرة التركية التي تأثرت بتدخل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في السياسات الاقتصادية للبنك المركزي، ناهيك عن احجام المستثمرين على الاستثمار في تركيا.

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