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رياضة

الأهلى يحسم الجدل حول التعاقد مع الإيطالى ماسيمو كاريرا لتدريب الفريق

الخميس 29/أغسطس/2019 - 11:57 م
محمود الخطيب رئيس
محمود الخطيب رئيس الأهلى
عمرو الحلوانى
أسدل أمير توفيق مدير التعاقدات بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى الجدل المثار حول التعاقد مع الإيطالى ماسيمو كاريرا لتدريب الأهلى خلال الفترة المقبلة.

وأكد أمير توفيق فى رد عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أن الحديث حول تعاقد الأهلى مع المدرب الإيطالي "أى كلام" فى إشارة منه أن الأهلى لم يتحدث معه على الإطلاق.

وكانت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الدكتور طه إسماعيل وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي قررت توجيه الشكر للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ومعاونيه الأجانب على الفترة التي تولى فيها القيادة الفنية، وقررت اللجنة تكليف محمد يوسف قيادة الفريق لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة القادمة.

جاء القرار بعدما دعا محمود الخطيب اللجنة لاجتماع مطول لتقييم مسيرة الفريق بعد نهاية الموسم فعليًا ومناقشة جميع الأمور الفنية والإدارية وبعض الملاحظات التي رصدتها اللجنة طوال الفترة الماضية والتي لم تتطرق إليها في حينها حفاظًا على استقرار الفريق وانتظارًا لنهاية الموسم ليكون التقييم شاملًا وصحيحًا وهو ما ساهم كثيرًا في حصول الفريق على البطولة الأهم محليًا والمفضلة لجماهير الأهلي وهي بطولة الدوري، وهو ما يتفق مع سياسة النادي على مدار تاريخه.
الأهلى يحسم الجدل حول التعاقد مع الإيطالى ماسيمو كاريرا لتدريب الفريق

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