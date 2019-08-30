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حوادث

تجديد حبس عاطل لحيازته 170 جراما من الهيروين

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 06:56 ص
تجديد حبس عاطل
تجديد حبس عاطل
رامى المهدي
جدد قاضي المعارضات حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجري معه لحيازته 170 جراما من الهيروين.

وأشارت التحقيقات إلى ان أجهزة إدارة مكافحة جرائم المخدرات بالقاهرة ألقت القبض على عاطل سبق اتهامه في القضية رقم 10029 لسنة 2015م عابدين "مخدرات"، حال تواجده بمنطقة سكنه.

وأوضحت التحقيقات انه عثر بحوزته على كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 170 جراما، ومبلغ مالي 500 جنيه وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

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