مياه الصرف تغرق منازل اشمون بالمنوفية

أرسل سكان قرية رملة الانجب بمركز أشمون بمحافظة المنوفية شكواهم الي خدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررين من تسبب مياه الصرف الصحى فى بنشع بالبيوت في القرية بمنطقة رمله الانجب مركز أشمون محافظه المنوفية.



وقال اهل القرية في رسالته نحن سكان القرية نعانى من مشكلة الصرف الصحي بالمنطقة حيث إن محطة الصرف الصحي اتسلمت والمشروع من ٢٠١١ لحد النهاردة ما خلصش والبيوت كلها اتضررت من المياه الجوفية الكلام ده بقاله سنين والمشكلة سهلة بس محتاجة تسليط الاضواء عليها لبدء تشغيل محطة الصرف الصحى.



وطالب اهالي القرية بسرعة تشغيل محطة الصرف الصحي وحل مشكلة المياه الجوفية .



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.