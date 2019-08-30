طريقة عمل خضار سوتيه للاطفال.. طرق مختلفة تجعل طفلك يعشق طبق الشوربة

الأم دائما تتفنن في كيفية اختيار الطعام لأبنائها، وإرضاء أذواقهم وخاصة إن كانوا من المفضلين للأطعمة المقلية وغير الصحية، الأم تحتار فى تقديم الخضار لطفلها، تقع بين حيرة الأكل الصحى والتغذية السليمة وبين حبه للأطعمة الأخرى، ولكن تأكدى أن الخضروات تساهم فى نمو طفلك ومده بالفيتامينات والمعادن والألياف الهامة.



نقدم لكى فى سياق التقرير التالى طريقة عمل خضار سوتيه للاطفال.



طريقة عمل خضار سوتيه للاطفال



عدة خطوات سهلة تمكنك من الحصول على طبق غنى بالألياف والفيتامينات التى يحتاجها طفلك من استعدى لتحضير تلك المكونات التى تتمثل فى 2 حبة جزر، و2 حبة كوسة و2 بطاطس، ومعلقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من زيت الزيتون، وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، وكوب من الفاصوليا الخضراء، و1 حبة بطاطا، وثوم مفروم.



طريقة تحضير خضار سوتيه للاطفال



تتمثل طريقة التحضير في تقطيع الخضار على أشكال يحبها طفلك، وغسلها جيدا، ثم وضع الزيت فى طاسة وتركها حتى تسخن ثم يتم بعد ذلك وضع الخضار بها وتشويحه جيدا لمدة 5 دقائق ثم الثوم المفروم و قطع البطاطا، ثم كوبين من الماء وتركها على النار، حتى تستوى.



طريقة عمل خضار سوتيه للاطفال.. بعد التأكد من تسوية الشوربة، يتم سكبها في وعاء للتقديم، ويمكنك سيدتي، العمل على تقديم الشوربة وتزين طبقك حتى يكون شهى لطفلك، من خلال إما تقديم الشوربة مع قطع فراخ صغيرة، أو مع أرز بالكاري.



طريقة عمل الخضار السوتيه بالزبدة



يمكنك طبخ طبق الشوربة أيضا باضافة الزبدة، حيث يتم إضافة مذاق يحبه طفلك، حيث يتم تحضير نفس المكونات السابقة مع إضافة الزبدة، حيث يتم وضع الزبدة بدلا من الزيت وإضافة الثوم المفروم عليه، مع البهارات، وتقليبها جيدا ثم بعدها نضيف الخضار، ونقلبه جيدا، ثم نتركه على نار هادئة، إلى أن يتم تسويته وتجهيزه للتقديم.



ولكن هناك بعض الخطوات التى يمكن إضافتها من أجل لفت انتباه طفلك لطبق الشوربة، من خلال تزيينه أولا بتقطيع الخضار على هيئة أشكال، مثل صوابع البطاطس، وأيضا من خلال الاستعانة بأكثر من لون لجذب انتباهه.