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سفير مصر بـ اليابان: تعاون ثري بين القاهرة وطوكيو في جميع المجالات

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 08:24 م
أيمن كامل السفير
أيمن كامل السفير المصري بطوكيو
حمزة شعيب
كشف أيمن كامل السفير المصري بطوكيو ، خلال حواره مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج لقاء خاص عبر فضائية DMC، عن أسباب تطور العلاقات الثنائية بين مصر واليابان في الفترة الأخيرة.

وأضاف أيمن كامل "أن العلاقات المصرية اليابانية شهدت طفرة كبيرة على مستوى القيادة السياسية في عام ٢٠١٥ ، خاصة بعد زيارة رئيس وزراء اليابان للقاهرة، ثم جولة الرئيس السيسى لليابان في ٢٠١٦".

وأردف السفير المصري لدى اليابان "أن هناك تنوعا ثريا وتعاونا كبيرا بين مصر واليابان في جميع المجالات سواء الاقتصادية او السياسية او التعليمية والتكنولوجية".

واكد كامل أن هناك تعاونا مع طوكيو في ملف التعليم وإنشاء المتحف المصري الكبير.

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