بتكاتها وحركاتها.. طريقة عمل اللبنة التركية



اللبنة التركية



تحتوي اللبنة على نسبة عالية من البروتين، والدهون، والكربوهيدرات، ويستخدمها الأتراك كطبق أساسي في وجبة الافطار، وكذلك تدخل في تحضير مختلف أنواع الحلويات.



طريقة عمل اللبنة التركية



المقادير طريقة عمل اللبنة التركية:



- 400 ملي لتر لبن

- 400 ملي لتر من الكريمة السائلة.

- 4 ملاعق كبيرة خل.

- ملعقة كبيرة من زبادي.

- رشة ملح.



طريقة عمل اللبنة التركية:



- نقوم بمزج الحليب، والزبادي، والكريمة، ورشة الملح، والخل في وعاء سميك.



- ضع الوعاء على النار واستمر في تقليب الخليط، حتى يصبح المزيج ثقيل وعندما يدخل في الغليان نقوم بتهدئة النار ونتركها لمدة 20 دقيقة ثم نرفعه بعيدًا عن النار.

- نترك المزيج حتى يبرد وتصبح درجته بدرجة حرارة الغرفة ثم نصفيه في علبة زجاجية باستخدام الشاش، فيما بعد نضعها في الثلاجة ونستخرجها عند الاستخدام.

طريقة عمل اللبنة التركية السريعة



مقادير طريقة عمل اللبنة التركية السريعة:



- 300 جرام جبنة بيضاء كريمي.

– 2 ملعقة كبيرة لبن



طريقة عمل اللبنة التركية السريعة:



- نخلط الجبن مع اللبن في وعاء كبير حتى يصبح الخليط متجانس وثقيل.

- نحتفظ بها في علبة زجاجية ونقدمها بجوار الأطعمة ، أو ندخلها في عمل التشيز كيك.



طريقة عمل فطيرة اللبنة التركية



مقادير طريقة عمل فطيرة اللبنة التركية:



- ملعقة كبيرة سكر.

- ¾ كوب ماء.

- ملعقة كبيرة خميرة فورية.

- 2 كوب دقيق أبيض.

- ملعقة كبيرة لبن بودرة.

- 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

- جبن موتزاريلا مبشورة.

- لبنة تركية على حسب الرغبة.



طريقة عمل فطيرة اللبنة التركية:



- في وعاء كبير نعجن الدقيق مع الخميرة والسكر والماء واللبن البودرة والزيت حتى نحصل على جين متجانس القوام.

- نغطي العجين ونتركه ليرتاح في مكان دافئ ، حتى يتضاعف حجمه.

- فيما بعد نقسم العجين إلى جزأين

- نحضر قالب من البايركس وندهن بالزيت ثم نفرد بدخله الجزء الأول من العجين.

- ثم نضع اللبنة على طبقة العجين، فيما بعد نضع الجزء الثاني من العجين فوق الخليط.

- نسخن الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية، ثم ندخل العجين إلى الفرن ونتركها حتى يحمر وجهها.

- نخرج البايركس من الفرن، ثم نضع العسل على الوجه ونقدمها ساخنة.

اللبنة من المأكولات المعروفة والمشهورة في الدول العربية والأجنبية ولكن لكل منطقة مذاق وطعم يختلف تمامًا عن الأخرى، ليكون لطبق اللبنة جنسيات كثيرة، لذلك نقدم لك طريقة عمل اللبنة التركية.