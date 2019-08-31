تنسيق الجامعات 2019 .. تعرف على كيفية تسجيل الرغبات لطلاب الدور الثاني بـ الثانوية العامة

فتح في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الدور الثاني الناجحين للثانوية العامة هذا العام 2019، لتدوين رغباتهم، والذي كان من المقرر فتحه خلال الفترة من يوم السبت الموافق 31/8/2019 حتى يوم الأربعاء الموافق 4/9/2019، ولكنه بدأ في السماح للطلاب بتسجيل الرغبات قبل الموعد المعلن بيوم واحد.



ويأتي ذلك في ضوء اعتماد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الطلاب الناجحين في الثانوية العامة – الدور الثاني لعام 2018/2019.



نقدم لطلاب هذه المرحلة خطوات التسجيل التي يجب أن يتبعها جميع الطلاب في الشعب الثلاث للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:



- الدخول على موقع الحكومة الإلكترونية المحدد.



- إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.



- على الطالب إدخال رغباته بالترتيب الذي يراه مع ضرورة وضع القواعد التالية في الاعتبار.



- يحدد الطالب أسلوب الاختيار من قطاعات التخصص المسموح بها في شعبته أو بالجامعات.



- اختيار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب في الالتحاق بها من خلال قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج ومن ثم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.



- وتنقسم قائمة الكليات المسموح للطالب الالتحاق بها إلى 3 مجموعات، وذلك طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

- على الطالب اختيار الكليات بالنطاق الجغرافي الأول قبل اختيار للكليات في النطاق التالي له.



- يمكن للطالب الانتقال ما بين التخصصات بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.



- يمكن للطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعد كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.



- بعد انتهاء الطالب من إدخال رغباته يمكنه طباعة هذه الرغبات التي قام بإدخالها، حتى يعطيه البرنامج إيصال برقم محدد، ويكون مؤرخا بتاريخ وساعة تقدمه.



- يمكن للطالب أيضا حفظ نسخة من رغباته (Save As) على حاسبه الشخصي حتى يرجع إليها وقت الحاجة.



- إذا قام الطالب بتعديل رغباته عدة مرات (وهذا متاح له) لابد من أن يعلم أن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط وبالتالي سيتم التنسيق وفقا لآخر تعديل قام به.