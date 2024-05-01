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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ندوة لتأهيل الشباب لسوق العمل بالمركز الاجتماعي الأسقفي بالسويس بمناسبة تحرير سيناء|صور

مؤسسة الرعاية الأسقفية
مؤسسة الرعاية الأسقفية

نظم قطاع التنمية التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، ندوة توعوية لتأهيل الشباب لسوق العمل، بمناسبة ذكرى احتفال تحرير سيناء، بالتعاون مع المجمع الإعلامي بالسويس وهيئة الاستعلامات والإتحاد العربي للتنمية البشرية، وذلك بالمركز الاجتماعي الأسقفي بمنطقة عرب المعمل بالسويس.

تناول الدكتور خالد منصور، الأستاذ في أصول التربية جامعة عين شمس وخبير التنمية الإدارية ومدير مركز مصادر التعلم بالتربية والتعليم، في كلمتهِ عن سبعة محاور رئيسية من ضمنها الأهمية الاستراتيجية والعسكرية والدينية والاقتصادية لسيناء، إذ ركز على أهمية سيناء كوجهة سياحية وجهود التنمية الحديثة.

واختتمت الندوة أسماء ناجح، مدرب تنمية بشرية من الإتحاد العربي للتنمية البشرية، بجزء خاص بكيفية تأهيل الشباب لسوق العمل وخطوات التأهيل والتدريب المهني من حيث إيجاد فرص عمل وظيفية تناسب مهارات وقدرات العمل وكيفية تطوير تلك المهارات، وذلك بحضور عبير عبد الجليل عبد الظاهر، مدير مجمع إعلام السويس التابع للهيئة العامة للاستعلامات.

الجدير بالذكر أن مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية "ابيسكوكير" هي الذراع التنموي للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر، وتدير المؤسسة مراكز ومؤسسات التنمية والخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الأسقفية في مصر.

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