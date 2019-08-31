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فن

نوال الكويتية.. عانت للحصول على جنسية بلدها وضحت بتعليمها من أجل الفن

السبت 31/أغسطس/2019 - 02:31 م
صدى البلد
نورا نبيل
تصدرت النجمة نوال الكويتية تريند "جوجل" بعد إحيائها حفلا غنائيا ضخما في السعودية تألقت من خلاله في تقديم مجموعة كبيرة من أغانيها لأكثر من ثلاث ساعات متواصلة، وحصلت على إشادة الجميع من الحضور.

عندما يأتي اسم نوال الكويتية، نتذكر الجانب الفني فقط في حياتها، ولكن الحقيقة أن حياتها الخاصة مليئة بالأزمات والعقبات، وأيضًا الأحداث الهامة التي حولت مسار حياتها.

ما لا يعرفه الكثير أن نوال الكويتية ضحت بدراستها الجامعية من أجل الغناء، حيث بدأت مشوارها الفني وسنها لا يتجاوز الـ 17 عامًا وقررت الاكتفاء بالتعليم الثانوي وهي خطوة جريئة ولكن تركيزها بالفن دفعها لاتخاذها دون تردد.

كما تعرضت الفنانة نوال الكويتية لأزمة في حياتها تتعلق بمعاناتها في الحصول على الجنسية الكويتية، حيث كانت من فئة البدون ولكنها نجحت بعد فترة في الحصول على الجنسية الكويتية لتستمر مسيرتها الفنية بشكل طبيعي وبدون مواجهة أي مشاكل أو أزمات بسبب كونها بدون جنسية.

تزوجت نوال الكويتية من الملحن مشعل العروج، وقد حصدت هذه الزيجة باهتمام كبير، حيث كانت المرة الأولى التي يتزوج فيها شخصان من داخل الوسط الفني، وحققت نوال الكويتية حلم الأمومة بإنجاب طفلتها حنين .

حصلت نوال الكويتية على عدة ألقاب منها نجمة الخليج الأولى وقيثارة الخليج وشيخة الطرب وكوكب الغناء الخليجي وأصدرت أحلام الكويتية العديد من الألبومات، ولكنها لا تسميها ولكن تطلق عليها اسم نوال ومعه العام الذي أًدرت به الألبوم مثل نوال 2000 ونوال 1999

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