يوتيوب يطلق موقعا خاصا بالأطفال

يعد تطبيق يوتيوب كيدز “YouTube Kids“، المملوك لشركة جوجل "Google" الأمريكية، خدمة مرئية مصممة خصيصًا لمستخدميها من الأطفال دون السن القانوني التى تنص عليه سياسة الموقع، وفي إطار حماية الأطفال من مشاهدة المحتويات غير المناسبة التي قد تتضمنها مقاطع الفيديوهات على المنصة، أعلن موقع الفيديو والمقاطع المصورة الأشهر عالميا إنشاء موقع على الويب منفصل خاص بالأطفال فقط.



ووفقا لما ذكره موقه "تيك كرانش" التقني، فإن موقع "يوتيوب كيدز" يخطط لإطلاق خدمتها على الويب خاصأ بالأطفال، ومن خلال الموقع يستطيع الآباء العثور على المحتوى المناسب لأطفالهم، وكذلك متابعة سجل المشاهدة ووضع علامة على الفيديوهات المناسبة لمشاهدتها.



ويأتي هذا الإعلان قبل الإعلان الرسمي عن تسوية لجنة التجارة الفيدرالية “FTC” الأمريكية. والتي يقال أنها تشمل عقوبة بملايين الدولارات ضد منصة يوتيوب بسبب انتهاكاتها لقوانين خصوصية الأطفال الأمريكية (COPPA).



ومن المحتمل أن تتطلب لجنة التجارة الفيدرالية (FTC ) بأن تم تقديم مجموعات عمرية جديدة كعوامل تصفية في منصة يوتيوب للأطفال، حيث يعاد توجيه الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا إلى موقع على الويب آمن للأطفال ومتوافق مع قانون حماية الأطفال عبر الإنترنت (COPPA) حيث لا يتم جمع معلومات شخصية عن الأطفال دون موافقة الوالدين.



وشملت هذه المجموعات فئات عمرية جديدة ضمن فلتر على المنصة، حيث يمكن للوالدين اختيار الفئة العمرية من الموقع وفقا لسن طفلهم، مابين "مرحلة المدرسة”، وفلتر “5 – 7 سنوات”، والفلتر الأخير “ما يزيد عن 7 سنوات”.



وأيضًا في الأسبوع الماضي، وسعت الشركة سياساتها الخاصة بسلامة الطفل، وتقييد المحتوى المضلل، بما في ذلك مقاطع الفيديو التي تستهدف القاصرين الصغار وعائلاتهم، وتلك التي تحتوي على موضوعات حساسة، أو عنف أو غيرها من الموضوعات الناضجة غير المناسبة للأطفال.



وبالإضافة إلى مرشح الفئات العمرية، توجد فئات أخرى مثل العروض والموسيقى والاستكشاف والألعاب، وبعض الميزات المتقدمة مثل ملفات التعريف والقوائم البيضاء وأجهزة ضبط الوقت.



وأيضًا لن يكون هناك خيار لتسجيل الدخول، وسيظل بإمكان الآباء مشاهدة سجل المشاهدة الخاص بأطفالهم، وكذلك وضع علامة على المحتوى.



يذكر أن "يوتيوب كيدز" هو تطبيق تابع لموقع يوتيوب موجه للأطفال والشباب دون السن القانوني، تم إطلاقه في الولايات المتحدة الأمريكية في فبراير عام 2015.



