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رياضة

برشلونة يواصل التعثر بالتعادل مع أوساسونا في غياب ميسي .. فيديو

السبت 31/أغسطس/2019 - 07:02 م
برشلونة
برشلونة
أحمد هاني
فشل فريق برشلونة في تحقيق الفوز الثاني على التوالي بعد التعادل مع مضيفه أوساسونا في رحلة الدفاع عن لقبة في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني، على ملعب "السادار".

سجل روبيرتو توريس الهدف الأول لفريق أوساسونا في شباك برشلونة بالمباراة التي تجمع الفريقين اليوم

قبل أن يعود الشاب الصغير أنسو فاتي صاحب الـ 16 عاما من تسجيل هدف التعادل مع مطلع الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 51 .

رفقاء ميسي المُصاب رفضوا التعادل وقلبوا الطاولة عبر أوثر الذي توغل داخل منطقة الجزاء مسددًا الكرة على يسار الحارس مضيفًا ثاني الأهداف لفريقه.

أصحاب الأرض استغلوا الدعم الجماهيري وسجلوا هدف التعادل في الدقيقة عبر المتألق توريس من علامة جزاء ليتقاسم الفريقين نقاط المباراة .

بهذة النتيجة أصبح رصيد برشلونة 4 نقاط في المركز الخامس من تعادل وفوز ، بينما أصبح رصيد اوساسونا 5 نقاط في المركز الرابع .

وشهد التشكيل الأساسي للبلوجرانا تواجد كل من رافينيا، أنطوان جريزمان وكارليس بيريز في الخط الهجومي للمباراة الثانية على التوالي.

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