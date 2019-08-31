ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اصابة سائحيَن بريطانيين في مشاجرة دامية مع كويتيين بقبرص.. شاهد التفاصيل

السبت 31/أغسطس/2019 - 10:07 م
صدى البلد
أحمد شريف
أصيب سائحان بريطانيان بجروح خطيرة بعد ان تعرض أحدهما للطعن خلال مشاجرة مع مجموعة من الكويتيين فى قبرص، خلال قضائهما الاجازة الصيفية.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية ان المعركة الشرسة أدت إلى توقف حركة المرور حيث أظهرت اللقطات المأخوذة من داخل حافلة سياحية مجموعة من الرجال يتبادلون الركل والضرب في شوارع أيا نابا، وهي منتجع على الساحل الجنوبي الشرقي لقبرص

وبعد لحظات من انتهاء المشاجرة، هرب الكويتيون من مكان الحادث ، تاركين سائحين بريطانيين مصابين على الأرض.

وتم نقل السائحين البريطانيين الى مستشفى فاماجوستا لاصابتهم باصابات مختلفة بعد أن هرع أفراد من المارة إليهم لمساعدتهم .

وذكرت صحيفة صن أون لاين أن أحد البريطانيين أصيب بطعنات خلال المشاجرة.

وقالت الشرطة المحلية لصحيفة قبرص ميل ان شجارا بين مجموعة من 20 مواطنا بريطانيا وكويتيا بدأ فى مجمع فندقي مساء الخميس الماضى

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. لحظة طرد ثلاثة سائحين روس من طائرة تركية

شاهد.. مشاجرة دامية بين مشجعي مانشستر سيتي وليفربول في المترو

مشاجرة انتهت بـ جناية.. تفاصيل خناقة كويتي مع رجل أمن

ترشيحاتنا

طلبت يد الوليد بن طلال.. صفاء سلطان تفاجئ الجمهور بـ زواج سري من شخصية مهمة

بعد البلوك .. اصالة تحرج احلام الشماسي في السعودية.. القصة الكاملة

أول اختبار.. اتحاد الكرة يرضخ لمطالب الزمالك والاتحاد السكندري

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن ساديو ماني: يرحل عن ليفربول قريبا

الـ 100 الأولى فى تاريخ السينما.. الفيل الأزرق 2 يحقق 92 مليون جنيه

الدوري الإنجليزي .. محمد صلاح يساهم في فوز ليفربول على بيرنلي ويقتنص الصدارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيق وعملي.. 6 أفكار مختلفة لارتداء الجاكيت الجينز..صور

محمد حسن يحيى حفلاً في مهرجان القلعة.. صور

بعدسة ابنها.. جلسة تصوير جديدة لياسمين رئيس