اصابة سائحيَن بريطانيين في مشاجرة دامية مع كويتيين بقبرص.. شاهد التفاصيل

أصيب سائحان بريطانيان بجروح خطيرة بعد ان تعرض أحدهما للطعن خلال مشاجرة مع مجموعة من الكويتيين فى قبرص، خلال قضائهما الاجازة الصيفية.



وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية ان المعركة الشرسة أدت إلى توقف حركة المرور حيث أظهرت اللقطات المأخوذة من داخل حافلة سياحية مجموعة من الرجال يتبادلون الركل والضرب في شوارع أيا نابا، وهي منتجع على الساحل الجنوبي الشرقي لقبرص



وبعد لحظات من انتهاء المشاجرة، هرب الكويتيون من مكان الحادث ، تاركين سائحين بريطانيين مصابين على الأرض.



وتم نقل السائحين البريطانيين الى مستشفى فاماجوستا لاصابتهم باصابات مختلفة بعد أن هرع أفراد من المارة إليهم لمساعدتهم .



وذكرت صحيفة صن أون لاين أن أحد البريطانيين أصيب بطعنات خلال المشاجرة.



وقالت الشرطة المحلية لصحيفة قبرص ميل ان شجارا بين مجموعة من 20 مواطنا بريطانيا وكويتيا بدأ فى مجمع فندقي مساء الخميس الماضى



