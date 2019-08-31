حملة توسعية لـ بنك القاهرة في الخدمات الرقمية على عمليات السحب والإيداع



كشف طارق فايد، رئيس بنك القاهرة في تصريحات له اليوم، عن قيام البنك بالعمل علي زيادة عدد نقاط السحب والإيداع من خلال إتاحتها عن طريق منافذ مقدمي الخدمة ، لتوفير الوقت والجهد علي العملاء في الحصول علي أموالهم من أي مكان دون الحاجة الي زيارة فروع البنك.



وأضاف " فايد" أن البنك نجح في اصدار 160 ألف بطاقة الدفع المقدم " ميزة" حتي الآن مقسمة بين مسبقة الدفع و الخصم المباشر مما يسرع توجه الدولة لتقليل التعامل بالكاش ، بجانب استكمال التوسع في إطلاق خدمة الإنترنت البنكي لعملاء التجزئة المصرفية و إطلاق خدمتي الإنترنت البنكى للشركات والموبايل بانكينج للوصول بالخدمة لمختلف شرائح العملاء لتلبية أحتياجاتهم .



وأشار "فايد" إلي قيام البنك بوضع خطة تطوير مستمرة بإضافة خدمات جديدة بالإضافة الي خطة تطوير شاملة لخدمة الهاتف البنكيIVR ، بجانب التركيز على بناء بنية تحتية قوية من خلال التعاقد على تطوير النظام الآلي الأساسى للبنك (Core Banking System) .



وكشف " فايد" عن اعتزام البنك إطلاق أول فرع ذكي " Digital Branch " خلال عام 2019، بالتزامن مع حصوله علي رخصة القبول الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول من خلال رمز الإستجابة السريع – QR Code - ، دعما لخطة البنك المركزي في التحول الي مجتمع رقمي اقل اعتماد علي النقد وذلك لدعم فئه كبيرة من التجار وتشجيعهم علي استخدام الخدمة.



يعتزم بنك القاهرة الحكومي اجراءات حملات توسعية علي مستوي الخدمات الرقمية بما في ذلك عمليات السحب و الإيداع للمحافظ الالكترونية المتاحة، تعزيزا للشمول المالي الذي ينفذه البنك المركزي، خلال الشهور القليلة المقبلة وقبيل انقضاء السنة المالية الحالية.