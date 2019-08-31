ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للبشرة الدهنية .. الملح أرخص طريقة لعلاج حب الشباب

السبت 31/أغسطس/2019 - 11:18 م
طريقة استخدام الملح
طريقة استخدام الملح للبشرة الدهنية
رشا عوني
حب الشباب مشكلة يعاني منها الفتيات والشباب لفترات طويلة وتحتاج عناية فائقة واستشارة الطبيب للحصول على منتجات البشرة الدهنية المناسبة لتقليل ظهور الحبوب و إفراز دهون الوجه، لكن علاج حب الشباب يحتاج لمزيد من الصبر وأن كريمات ومنتجات البثور والحبوب تمنح نتيجة على المدى البعيد وتحتاج وقت كي تنتهي أزمة الحبوب ويعود الوجه لطبيعته.

يمكنك تجربة طريقة سهلة ورخيصة لعلاج حب الشباب في المنزل الي جانب كورس العلاج ومنتجات البشرة الدهنية التي يصفها الطبيب ، وهي وصفة الملح فهو علاج فعال لحب الشباب ويقلل من إفراز الزيوت بالبشرة و يقتل البيكتريا التي تسبب ظهور حبوب الشباب.

طريقة استخدام الملح لعلاج حب الشباب:
ضعلي ملعقة كبيرة من الملح على كوب ماء دافئ وقلبيه ثم ضعيه في زجاجة رش واستخدميها كتنونر للبشرة بشكل يومي مرة قبل النوم، قومي برش وجهك بتونر الماء والملح واتركيه على وجهك حتى يمتصه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لو بشرتك دهنية.. استخدمي هذا الخليط قبل النوم

لو عندك حبوب.. استخدمي العسل بهذه الطريقة لعلاجه فورًا

وداعا لحب الشباب.. إليكِ طريقة استخدام الفحم لعلاج البثور

تبييض البشرة الدهنية.. 6 وصفات طبيعية وآمنة

أضرار الرطوبة على البشرة.. دهون وحبوب وتعرق

ترشيحاتنا

طلبت يد الوليد بن طلال.. صفاء سلطان تفاجئ الجمهور بـ زواج سري من شخصية مهمة

الزمالك اليوم كعب داير.. قصة برنامج رايح جاي بين الفضائيات

صدمة طبية.. خروج عنكبوت من أذن سيدة اثناء الكشف عليها.. فيديو

رانيا علواني: حاسبوا الخطيب ولجنة الكرة على اللي فات واللي جاي

زبون يصيب لصا بالجنون خلال عملية سطو مسلح .. شاهد ماذا حدث

شاهد .. اللقطة المتسببة في خناقة ساديو ماني ومحمد صلاح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منى بوركهارد تبهر جمهور مهرجان القلعة .. صور

أنيق وعملي.. 6 أفكار مختلفة لارتداء الجاكيت الجينز..صور

محمد حسن يحيى حفلاً في مهرجان القلعة.. صور