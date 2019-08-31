للبشرة الدهنية .. الملح أرخص طريقة لعلاج حب الشباب

حب الشباب مشكلة يعاني منها الفتيات والشباب لفترات طويلة وتحتاج عناية فائقة واستشارة الطبيب للحصول على منتجات البشرة الدهنية المناسبة لتقليل ظهور الحبوب و إفراز دهون الوجه، لكن علاج حب الشباب يحتاج لمزيد من الصبر وأن كريمات ومنتجات البثور والحبوب تمنح نتيجة على المدى البعيد وتحتاج وقت كي تنتهي أزمة الحبوب ويعود الوجه لطبيعته.



يمكنك تجربة طريقة سهلة ورخيصة لعلاج حب الشباب في المنزل الي جانب كورس العلاج ومنتجات البشرة الدهنية التي يصفها الطبيب ، وهي وصفة الملح فهو علاج فعال لحب الشباب ويقلل من إفراز الزيوت بالبشرة و يقتل البيكتريا التي تسبب ظهور حبوب الشباب.



طريقة استخدام الملح لعلاج حب الشباب:

ضعلي ملعقة كبيرة من الملح على كوب ماء دافئ وقلبيه ثم ضعيه في زجاجة رش واستخدميها كتنونر للبشرة بشكل يومي مرة قبل النوم، قومي برش وجهك بتونر الماء والملح واتركيه على وجهك حتى يمتصه.